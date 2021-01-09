Ersan Parlatan: 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz

Süper Lig'in 18. hafta maçında Göztepe, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan maçı değerlendirdi.

Parlatan, Antalyaspor'u tebrik ederek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

"Rakibimiz birinci bölgede bekleyerek etkili olmaya çalışan bir takım. Rakibimize ilk yarıda fazla pozisyon vermedik ancak topa sahip olmamıza rağmen fazla pozisyon da üretemedik. İlk yarının son dakikasında oluşan karambolde gol bulamamamız maçın kırılma anı oldu. Katı defansı aşmakta sorun yaşadık, elimizden geleni yaptık. Gol atabileceğimiz pozisyondan sonra kalemizde gol gördük. 3 puan almak istiyorduk, sonuçtan üzgünüz."