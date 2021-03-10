Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu! Mehmet Okur'un eski takımıyla anlaştı
Kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan ve NBA'de sezona serbest oyuncu olarak başlayan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova yeni takımını buldu. 33 yaşındaki basketbolcu, bir dönem eski milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un da formasını giydiği Utah Jazz ile anlaşma sağladı.
NBA'de sezona serbest oyuncu statüsünde başlayan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın yeni takımı belli oldu.
ESPN'in haberine göre; milli basketbolcunun kısa süre içerisinde Batı Konferansı lideri Utah Jazz ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kasım ayında Milwaukee Bucks tarafından serbest bırakılan Ersan İlyasova, geride kalan sezonu 6.6 sayı ve 4.8 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.
7. takımı olacak
12 yıldır kariyerini NBA'de sürdüren milli oyuncu; önceki yıllarda Atlanta, Philadelphia, Oklahoma, Orlando ve Detroit'te oynamıştı. İlyasova'nın kariyerindeki yedinci NBA takımı olacak Utah, 27 galibiyetle Batı Konferansı'nda zirvede yer alıyor.
Mehmet Okur'un eski takımı
Utah Jazz, eski milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un eski takımı olma özelliği taşıyor. 2004-2011 yılları arasında Utah forması giyen Okur, 2007 yılında gösterdiği performans ile All Star seçilmişti.