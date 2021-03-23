MENÜ

Ersan İlyasova'nın süre aldığı maçta Utah, Chicago'yu farklı geçti

NBA'de Utah Jazz, milli yıldızlarımızdan Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Chicago Bulls'u deplasmanda 120-95 mağlup etti.

23 Mart 2021, Salı 11:37 Son Güncelleme:
- A +
Ersan İlyasova'nın süre aldığı maçta Utah, Chicago'yu farklı geçti

NBA'de Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls’u 120-95 mağlup etti

NBA’e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova’nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls’u 25 sayı farkla yendi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz’da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bulls’ta Zach LaVine’in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young’ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Gecenin sonuçları:

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100

Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126

Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...