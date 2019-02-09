Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks’i 122-107 yendi.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks’i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.
19 dakika süre alan Ersan’ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı.
Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18’er sayılık katkı sağladı.
Mavericks’te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103
Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125
Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117
Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96
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