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Ersan İlyasova'lı Bucks serisini sürdürdü

NBA’de oynanan maçta Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks’i 122-107 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

09 Şubat 2019, Cumartesi 10:37
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Ersan İlyasova'lı Bucks serisini sürdürdü

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks’i 122-107 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Dallas Mavericks’i 122-107 yenerek üst üste altıncı galibiyetini elde etti.

19 dakika süre alan Ersan’ın 8 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 29 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle "double double" yaptı.

Brook Lopez 20, Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 18’er sayılık katkı sağladı.

Mavericks’te ise Luka Doncic 20, Trey Burke 18 sayılık performans sergiledi.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-New York Knicks: 120-103

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 117-110

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 119-106

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 106-125

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 107-122

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 107-117

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 122-117

Sacramento Kings-Miami Heat: 102-96

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