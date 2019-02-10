Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın konuk ettiği Orlando Magic’e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.
- Sonuçlar
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129
New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123
Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103
AA