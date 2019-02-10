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Ersan İlyasova'lı Bucks, Magic’e kaybetti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın konuk ettiği Orlando Magic’e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

10 Şubat 2019, Pazar 10:32
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Magic’e kaybetti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın konuk ettiği Orlando Magic’e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.

- Sonuçlar

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 125-105

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 105-90

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 120-129

New York Knicks-Toronto Raptors: 99-104

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 112-123

Chicago Bulls-Washington Wizards: 125-134

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 99-90

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103

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