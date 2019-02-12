Ersan İlyasova’dan 12 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın deplasmanda Chicago Bulls’u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.
Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111
Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87
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