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Ersan İlyasova’dan 12 sayılık katkı

Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın deplasmanda Chicago Bulls’u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

12 Şubat 2019, Salı 10:55
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Ersan İlyasova’dan 12 sayılık katkı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks’ın deplasmanda Chicago Bulls’u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111

Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87

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