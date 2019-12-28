Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Ersan İlyasova’nın "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks’ı 112-86 mağlup etti. NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, sezonun 28. galibiyetini, konuk olduğu Atlanta Hawks’ı 26 sayı farkla yenerek aldı. Bucks’ta oyuna ilk 5’te başlayarak 24 dakikada sahada kalan Ersan İlyasova, 18 sayı ve 17 ribauntluk performansıyla double-double yaparak bu sezonki en iyi istatistiklerine ulaştı.

Khris Middleton 23 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Brook Lopez ise 19 sayıyla oynadı. Bu sezon 26. kez kaybeden ve üstü üste 9. yenilgisini alan Hawks’ın en skorer oyuncusu, 20 sayı üreten Allen Crabbe oldu.