Ersan İlyasova double-double yaptı Milwaukee kazandı

NBA'de Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Chicago Bulls’u 123-102 mağlup etmeyi başardı. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks böylece üst üste 3. galibiyetini almış oldu.

31 Aralık 2019, Salı 10:23
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Ersan İlyasova double-double yaptı Milwaukee kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Ersan İlyasova’nın "double-double" yaptığı maçta Chicago Bulls’u 123-102 mağlup etti. NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konuk olduğu Chicago Bulls’u 21 sayı farkla mağlup ederek sezonun 30 galibiyetine ulaştı. Üst üste 3. kez parkeden galip ayrılan Bucks’ta Khris Middleton 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Giannis Antetokounmpo 23 sayı ve 10 ribauntla, oyuna sonradan girerek 19 dakika süre alan İlyasova ise 14 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyette etkili oldu.

Bu sezon 21. kez kaybeden Bulls’ta Zach LaVine 19, Lauri Markkanen ve Coby White ise 18’er sayıyla mücadele etti.

ANKARA (AA)

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