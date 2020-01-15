Ersan İlyasova attı Milwaukee kazandı

Milwaukee Bucks, sahasında karşı karşıya geldiği New York Knicks'i 128-102 yenerek ligdeki 36. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de milli oyuncu Ersan İlyasova 16 dakika sürede 14 sayı, 7 ribaund ve 1 asist üretti. Milwaukee'de ayrıca Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 9 ribaund ve Khris Middleton 17 sayı, 3 ribaud ile maçı tamamladı. Bu sezonki 30. mağlubiyetini alan New York'ta ise Julius Randle 25 sayı, 15 ribaund ve Bobby Portis 20 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Brooklyn Nets: 107 - Utah Jazz: 118

Atlanta Hawks: 123 - Phoenix Suns: 110

Memphis Grizzlies: 121 - Houston Rockets: 110

Milwaukee Bucks: 128 - New York Knicks: 102

Golden State Warriors: 97 - Dallas Mavericks: 124

Los Angeles Clippers: 128 - Cleveland Cavaliers: 103