Ersan Ercan: Bilardoda 55 matematiksel formül var

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, insanların bu spordan edineceği faydaları günlük hayatında kullanabileceğini belirterek, "Bilardo; matematik, fizik, geometri ve psikoloji gibi birçok önemli alanı içinde barındıran bir spor dalı." dedi. Başkan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilardonun insanın düşünsel dünyasına çok önemli faydaları olduğunu ifade etti.

Etkinliklerinin çoğunun TRT’den naklen yayımlandığını, bu sayede de milyonlarca kişiye bilardonun nasıl bir spor olduğunu anlatmış olduklarını vurgulayan Ercan, "Bilardo tam bir beyin sporu. Bilardo; matematik, fizik, geometri ve psikoloji gibi birçok önemli alanı içinde barındıran bir spor dalı. Her şeyden önce kişinin analitik düşüncesini geliştiren bir branş. Masaların kenarlarında yer alan noktalar aslında birer matematik sistemi. Bilardonun içerisinde 55 tane matematiksel formül yer alıyor. Oyuncu maç esnasında toplama, çıkartma ve çarpma işlemini aynı anda yapabiliyor. Bir bilardocu her zaman A, B, C, D planı ile oynuyor. Bu sporla ilgilenen birey hayatta bir sorunla karşılaştığında hemen alternatif çözüm geliştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"2019’da şampiyonalarda 13 madalya kazandık"

Türkiye’nin bilardoda dünyanın başarılı kabul edilen birkaç ülkesinden biri olduğunu belirten Ersan Ercan, 2019 yılını verimli geçirdiklerini aktararak "Katıldığımız Avrupa ve dünya şampiyonlarında 13 madalya kazandık. Hemen hemen her uluslararası şampiyonadan madalyalarla geri döndük." dedi.

"Bu başarıların içinde Avrupa şampiyonluğu ile Dünya Milli Takımlar Şampiyonluğu da var." diyen Ercan, "En son geçtiğimiz günlerde Antalya’da düzenlenen Avrupa 3 Bant Milli Takımlar Şampiyonası’nda da Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu ile Avrupa ikincisi olduk. Gümüş madalya kazandık." ifadelerini kullandı.

Ercan, dünya’da başarı sıralamasında her zaman ilk 3’te yer aldıklarına dikkati çekerek, "Oyuncu kalitesi noktasında iyi bir konumdayız. Her zaman dünya şampiyonu olabilecek, kupa getirebilecek aday sporcularımız var. Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu ile Lütfü Çenet ilk 20’de yer alan milli sporcular. İnanıyorum ki 2020 yılında da aynı başarıyı göstereceğiz." şeklinde konuştu.