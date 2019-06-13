Ersan Adem Gülüm: 'Beşiktaş gereksiz harcamalar yaptı'

Geçtiğimiz ay Avustralya ligi ekiplerinden Western United'a transfer olan milli futbolcu Ersan Adem Gülüm, eski takımı Beşiktaş ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. Omnisport adlı televizyon kanalına konuşan 32 yaşındaki stoper, Siyah Beyazlılar'ın son yıllardaki transfer politikasına eleştirdi. İşte Ersan'ın birbirinden çarpıcı yorumları:

"Gereksiz transferler yapıldı"

"Şahsen Beşiktaş yönetiminin ihtiyaç duyulmayan bazı bölgeler ve oyuncular için aşırı harcamalar yaptığını düşünüyorum. İyi bir takıma sahip olmak, yalnızca oyuncularla alakalı bir durum değildir. Benim oynadığım dönemde genç bir oyuncu topluluğundan tecrübeli bir takım inşa edilmişti. O dönemde çok başarılı değildik ama kendimizi geliştiriyorduk. Sonrasında bunun meyvesini aldık ve üst üste iki kez şampiyon olduk. Bu da bizim ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Beşiktaş'taki ilk yıllarımda da kulübün mali sıkıntıları vardı. Ardından her şey iyileşmeye başladı. Bunun da semerisini aldık ama takımdan ayrılan bazı isimler de oldu. Takımda birlikteliği sağlayan 5-6 oyuncu vardı ve bunların varlığı başarının anahtarıydı. Soyunma odasındaki atmosfer, bize iki şampiyonluğu getiren unsurlardan biridir. Sahadaki oyuncular, sorumluluk almaktan çekinmiyordu. "

"Beşiktaş yine zirvede olacak"

"Şampiyonluklardan sonra bazı futbolcular satıldı ve yerlerine büyük futbolcular geldi. Yeni gelenler, Şampiyonlar Ligi hedefi olan, kaliteli futbolculardı ve dolayısıyla maaşları da yüksekti. Böyle bir durumda ligde başarılı olamazsanız finansal açıdan ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Beşiktaş'ta da olan buydu ve şimdi yeniden yapılanmak zorunda kaldılar. Böylesine büyük bir kulübün yeniden zirveye yükselmesi 1-2 yıl alır. Önümüzdeki yıllarda genç oyuncularla tekrar başarılı olacaklarını görecekseniz."

"Fikret Orman çok başarılı"

"Galatasaray ve Fenerbahçe, ekonomik olarak Beşiktaş'a oranla daha küresel. Onlar, her halükârda varlıklı iş adamlarından yardım görüyorlar. Beşiktaş ise kendi yağında kavrulan ve taraftarıyla var olan bir kulüp. Bu kulüp, masaya 10-20 milyon euro koyup istediği futbolcuyu alacak iş adamları çıkarmıyor. Diğer büyük takımlar statlarını sponsorlar aracılığıyla inşa ederken Beşiktaş bu işi kendisi yaptı. Bu noktada da Fikret Orman'ın hakkını vermek gerekiyor. Zira Beşiktaş'ın başına kriz hâlindeyken geldi.

Beşiktaş'ta oyuncuların neredeyse bir yıl boyunca maaşını alamadığı zamanlar oldu. Fakat kulüp, tüm bunları aşarak bugünkü konumuna ulaştı. Ben de yaşanan sıkıntıları görmüş biri olarak başkanın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Kulüp, şu anda doğru yolda. İki yıl üst üste şampiyon olduğumuzda başkanın bir planı vardı. Bu noktada belki çok hızlı hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Takımın temel taşlarını korumaları gerekirken çok fazla değişiklik yaptılar. Ancak futbolda bu tip şeyler olabiliyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler