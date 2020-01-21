Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Akdeniz ekibi, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı ve Sinan Gümüş'ün Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.

TRT Spor'un son izleyecilerine son dakika bilgisi olarak aktardığı habere göre 32 yaşındaki stoper, kısa süre içerisinde Antalyaspor'a imza atacak. Ülkemizde daha önce sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli stoper, son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu.

Sıradaki bomba Podolski

Bayern Münih ve Arsenal’in ardından Türkiye’de Galatasaray forması giyen; 2017’den beri Japonya’da Vissel Kobe’de oynayan Alman yıldız Lukas Podolski ile yapılan temasların olumlu ilerlediği kaydedildi. Podolski’nin Kobe ile sözleşmesi bu ay sona erecek. Antalyaspor, 34 yaşındaki golcüyü bedavaya kadrosuna katacak. Alman oyuncu, Vissel Kobe’de 60 resmi maçta 17 gol atıp 12 asist yaptı.