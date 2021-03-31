Erol Kaynar: Beşiktaş büyük bir taş, kimse altında kalmasın

Aspor kanalına telefonla bağlanan Erol Kaynar'ın canlı yayındaki açıklamaları şu şekilde:

"Saha dışına çıkmak istemiyoruz"

Bizim kimseyle kavgamız yok. Biz Beşiktaşlılık duruşunu sergilemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü Süleyman Seba'nın ekolünden gelen insanlarız biz. Ama bu ekolden gelmek Beşiktaş'ın sessiz kalmak, birtakım şeylere karşı çıkmamak gibi algılanmasın. Süleyman Seba'nın bir sözü daha var hatırlarsanız. "Beşiktaş'ı üzmesinler" der. Hakikaten Beşiktaş'ı üzmesinler. Biz kendi içimizde, kendi şartlarımızla oluşuyor ve en iyi şeyi sahada yapmaya çalışıyoruz. Saha içerisinde mücadelemizi veriyoruz. Saha dışına hiçbir zaman çıkmak istemiyoruz, istemedik.

"Bu lig tarihinde bir ilk"

Ama gelinen noktaya baktığınız zaman sayın Meler'in, bizim meselemiz Meler'le de değil, bir maç önce görev yapan hakemin bir sonraki maça atanmasının nedenini bir türlü bulamıyoruz. Çünkü bu lig tarihinde bir ilk. Bunun nedeninin MHK, bizim için değil sadece, Türk kamuoyu için kabul edilebilir bir açıklamasının olması lazım. Yoksa altında haklı olarak herkes bir şey arar. Lig tarihinde görülmemiş bir şeyi, ligde artık sonlarına girilmiş dönemde böyle bir atamada bulunulması bütün camiayı ayağa kaldırdı. Bizi de zor durumda bırakıyorlar. Aynı zamanda bizi bırakın, hakemleri de zor durumda bırakıyorlar. En ufak bir hatada herkes altında başka bir şey atayacak. Ne gerek vardı buna.

"Beşiktaş, büyük taş, kimse altında kalmasın"

Siz camialarla inatlaşmayın. Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş, büyük bir taş, kimse altında kalmasın. Sonra bunun sorumluluğunu taşımak çok zordur. Bunlara gerek yok. Bunları niçin yapıyorsunuz. Bunun cevabını MHK'dan bekliyoruz. Camia olarak, futbol kamuoyu olarak bekliyoruz. Lütfen bunun cevabını versinler. Futbol otoritelerinin kabul edibileceği bir açıklamayı MHK'dan bekliyoruz ve cumaya kadar da bekliyoruz. Kendileri bu konuda bize ve türk spor kamuoyuna açıklama yapmalıdırlar. Yoksa bunun altında ezilirler. Lütfen bunu kabul etsinler.





Sayın başkanımız çıktı dedi ki yabancı hakemler gelsinler onlar yönetsinler dedi. Bunu alıp olmayacak yerlere çektiler. Aslında anlatılmak istenen şey şuydu. Her derbi maçlarından önce ve sonra çok çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Bir türlü tatmin olmaz spor kamuoyu. Derbilerde bir taraftar bir taraf mutlaka şikayetçi olur. Çoğu zaman ikisi birden şikayetçi olur. Hakemlerimiz yıpratılır. Biz bu yıpratılmayı sayın başkanımız engellemek adına bunu söyledi. Yoksa hakemlerimize güvenmiyoruz, beğenmiyoruz, sevmiyoruz anlamında değil. Alıp başka yerlere götürdüler. Hakemlerimizin bu derece yıpratılmasını istemiyoruz. Gerekirse hakemlerimizin yıpratılmasını engellemek adına yurt dışından hakemlerin getirilmesinden yanayız. Hakemlerimiz, Avrupa'da yönettiği maçlar gibi bizim maçlarımızı da yönetsinler, iltimas istemiyoruz dedin. Aynı hakemi inadına yapar gibi hemen ertesi maçımıza atadılar. Bunun nedenini açıklamalar zorundalar.

Biz amigoluk yapmıyoruz. Biz spor kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar bekliyoruz. Bu çok enteresan bir atamadır. Yoksa hakemle ilgili başka bir şeyin altında bir şey aramıyoruz. Bu atamanın büyük bir camia ile inatlaşmak gibi görünüyor ,ki buna inanmak istemiyorum, kendileri bu atamanın altında kalırlar. Biz bunu istemiyoruz.