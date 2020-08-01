Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut’un bayram sonrası açıklanması bekleniyor. Bu doğrultuda genç çalıştırıcı, yardımcıları konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’daki ekibinden sadece, analist İbrahim Kemal Menderes ve kondisyoner Pantelis’i getirecek olan Bulut’un ekibinde yer alacak isimler arasında Mehmet Yozgatlı ve Tuncay Şanlı ön plana çıkmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler’in teknik heyetindeki isim sayısının giderek artması nedeniyle bu ikilinin açıklanmasının ileri tarihe ertelendiği öğrenildi.