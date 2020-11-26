Fenerbahçe’de artık gözler Beşiktaş maçına çevrildi. Erol Bulut’un zorlu derbide nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merakla bekleniyor. Son dönemde bir çok ismin performansını artırması, başarılı teknik adamı seçim yapmakta fazlasıyla zorlayacak. Bulut’un, Gustavo-Sosa-Ozan’lı orta saha üçlüsünü bozması beklenmiyor. Ozan, geçen hafta Gençlerbirliği karşısında Milli maç yorgunu olduğu için dinlendirilmişti ama derbide 11’de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak orta sahanın ilerisinde seçim yapmak fazlasıyla zor...

Mert Hakan Ferdi rekabeti

Ferdi, Sivas Belediye maçında sağ kanatta görev yaptı, iki asistle yıldızlaştı. 21 yaşındaki oyuncu, attırdığı gollerin dışında da sahada en çok dikkat çeken isim oldu. Mert Hakan ise Gençlerbirliği maçındaki performansını, kupada da devam ettirdi. Her iki futbolcu da son derece formda. Üstelik bu rekabetin içine, normalde sol kanatta gördüğümüz Pelkas da dahil olabilir!

Solda işler çok karıştı

Thiam, kupada attığı iki golle rekabette iddialı olduğunu gösterdi. Diğer yandan Dimitris Pelkas da sol kanadın gediklilerinden biri. Yunan oyuncu zaman zaman sağda ve forvet arkasında da görev yapıyor. Ancak Ozan Tufan sağlıklı ve hazırken, 10 numara pozisyonunda şans bulması zor. Aslında Perotti sol kanadın favorisi. Fakat hâlâ serum yediği için derbide 11 başlamayabilir.

Samatta sakat Cisse favori

Erol Bulut özellikle kanatlarda oynatacağı oyuncuyu seçmekte, birçok ismin formda olması için zorlanıyor. Forvette ise durum farklı. Formsuz olan Mbwana Samatta, Sivas Belediye maçında sakatlandı ve derbide yok! Samatta gibi formsuz olan Cisse, her şeye rağmen formaya daha yakın olan isim. Ancak Thiam ya da Ademi sürprizi de gelebilir.