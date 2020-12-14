Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile Yunan oyuncu Pelkas arasında son maçın ardından bir sürtüşme yaşandı. Dimitrios Pelkas oyundan alınmasına sinirlenirken çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Erol Bulut'un sezon başında takıma kattığı Pelkas'ı ilk 11 oynattığı her maçta oyundan aldığı ve hep belli dakikalarda bunu yaptığı ortaya çıktı. İşte ilginç dakikalar...

Erol Bulut Pelkas'ı ilk 11 oynattığı 8 maçta da 57 dakika ile 77 dakika arasında oyundan aldı. Pelkas en çok 76 dakika ile Beşiktaş maçında oynarken daha çok 57 ile 71 arasında sahadan alındı

İşte Pelkas'ın oyundan alındığı dakikalar

18.10.2020 Göztepe 2 - 3 Fenerbahçe 70.dk

25.10.2020 Fenerbahçe 3 - 1 Trabzonspor 71.dk

02.11.2020 Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe 62.dk

07.11.2020 Fenerbahçe 0 - 2 Konyaspor 58.dk

21.11.2020 Gençlerbirliği 1 - 5 Fenerbahçe 63.dk

29.11.2020 Fenerbahçe 3 - 4 Beşiktaş 76.dk

06.12.2020 Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe 57.dk

12.12.2020 Fenerbahçe 0 - 3 Yeni Malatyaspor 70.dk

Not: Dakikalar TFF sitesinden alınmıştır