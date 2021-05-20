Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşmaya varan Erol Bulut ilk transferini de yaptı. Antep ekibi Bulut'un isteği doğrultusunda geçen sezon kiralık olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh ile anlaşmaya vardı.

1 yıllık kiralık!

Gaziantep FK Sparta Prag kulübü ile yaptığı görüşmeler sonrası oyuncuyu 1 yıllığına kiralamaya yakın. Gana'lı golcü geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 32 maçta 5 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

FANATİK ÖZEL