Caner’in kaçırdığı penaltıdan sonra kenardan takıma moral veren Bulut, 59. dakikada Skoda’nın golüyle geriye düşünce önemli hamlelere imza attı. Maçın başındaki oyun planından hemen vazgeçen genç çalıştırıcı, 54. dakikada zaten Enner Valencia’yı sahaya sürmüştü. 65’te Ferdi yerine diğer hücumcu Sinan’ı alan Erol hoca, aynı dakikada da Ozan Tufan’ı görevlendirdi. Son olarak hazır olmamasına rağmen Sosa kozunu da oynayan Bulut, Arjantinli yıldızın penaltı golünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Tam not aldı

Karşılaşma sonrası oyuncularını tek tek kutlayan Erol hoca, yaptığı sistem değişikliği ve oyuncu hamleleriyle tam not aldı. Başarılı taktisyenin artık tek hedefi, Kadıköy’deki Hatayspor mücadelesi. Bulut, 2’de 2 yaparak 3. haftadaki Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.







