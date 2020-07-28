Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut olacak. TRTSpor Fenerbahçe muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından Fenerbahçe'nin başına geçecek Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımda göreve başlayacağı tarih 8 Ağustos oldu.

Erol Bulut 8 Ağustos tarihinde göreve başlayacak ve test sonuçlarının ardından Topuk Yaylası’nda 1. Etap kamp çalışmaları başlayacak. Fenerbahçe yönetiminin Erol Bulut’un beraberinde ekibi için iki antrenör daha getirmesine izin verdiği öğrenildi.

Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin eski sportif direktör Damien Comolli’de olduğu gibi tüm yetkiyi tek bir isme vermek istemediği gelen bilgiler arasında..