Erol Bulut, kısa sürede oynatmak istediği planı takımına benimsetmeyi başardı. Geride kalan 5 haftanın istatistikleri, Fenerbahçe’nin geçen sezonlardan çok daha farklı bir stratejiyle oynadığını gösteriyor. Sarı-Lacivertliler, yıllardır birçok istatistikte ligin en iyileri arasında yer alsa da bir türlü başarı gelmedi. Teknik direktörler sık sık buna vurgu yapıp ‘şanssızlıktan’ yakındı. Erol Bulut’un Fener’i ise çok farklı bir görüntü sergiliyor.

Rakip alanda oynuyor

Örneğin Fenerbahçe, topa sahip olmada yüzde 51’lik ortalamayla 8., ortalama 4.8 adam geçme istatistiğiyle son sırada! Kanarya’nın en altta olduğu bir diğer alan ise maç başına sadece 49 uzun top denemesi yapması. Erol Bulut’un öğrencileri maç başına 363 kısa pasla bu alanda da 11. sırada. Diğer yandan yüzde 37 ile ligin rakip yarı alanda en çok topla oynayan ve maç başına 28 ile en çok orta denemesinde bulunan ekibi de Fenerbahçe.

En az faul yapılan takım

Başarılı çalıştırıcı, takım halinde savunmaya çekilip, rakibe alan bırakılmamasını istiyor. Top kapıldığı zaman ise önce Caner ya da Gökhan’la buluşturuluyor ve rakip yarı alana bu oyuncuların hızı sayesinde süratle geçiliyor. Caner ile Gökhan’ın her maçta en çok topla buluşan isimler arasında yer almaları boşuna değil. Bulut’un oyunculardan topla mümkün olduğunca az oynayıp, bir an önce ayaklarından doğru bir şekilde çıkarma isteği, Fenerbahçe’yi maç başına 10.8 ile en az faul yapılan takımlardan biri haline getirdi.

Mükemmel olmaya aday

Bu rakamlar, Trabzonspor karşısında uygulanacak plana da ışık tutuyor. Rakibin hızlı oyuncularına alan bırakma, orta sahada üstünlüğü ele alarak oyun kurma imkanı tanıma, kapılan toplarla süratli bir şekilde oyunu rakip yarı alana yığarak pozisyon ya da duran top kazanmaya çalış... Pelkas’ın önemli bir pas opsiyonu olması, Samatta’nın lige alışması, Lemos ve Tisserand’ın uyum sağlamasıyla Erol Bulut’un planı her geçen hafta daha da mükemmel hale gelmeye aday. Tabi rakiplerin bulacağı olası çözümlere karşı başarılı hamlelerin yapılması şartıyla...

Arda Erol