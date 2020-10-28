Erol Bulut’un endişesi rehavet

Ancak Erol Bulut, takımının rehavete kapılmasından büyük endişe duyuyor. Bulut, özellikle maçtan sonra taraftarların meşaleli şampiyonluk tezahüratları yapmasına göndermede bulunarak, “Taraftarımızla buluşmak bize büyük bir güç verdi. Ancak sadece bir maç kazandık ve bu da artık geride kaldı. Önümüzde şimdi kazanılmayı bekleyen Antalya maçı var” ifadelerini kullandı. Soyunma odasında da oyuncularına uyarıda bulunan 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Ayaklarımız yere sağlam basmalı” dedi.