Sarı-Lacivertliler’in teknik patronu, Kayserispor karşısında alınan galibiyet kadar takımının sergilediği performans nedeniyle de mutluydu. Erol Bulut, ilk olarak maçla ilgili değerlendirmede bulundu. 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum. 3-0 kazandık ama bir o kadar da kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde çok pozisyon vermedik. Baskılı oynamaya çalıştık. Pas üzerine oyunumuzu kurmaya çalıştık. Bunu da çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Daha önce yazıldığı gibi ortalarla değil, dikine ataklarla pozisyon bulduk” diye konuştu.

‘Szalai 5 yıldır takımda gibi’

Erol Bulut, ilk kez sahaya çıkan yeni transfer Attila Szalai için, “5 yıldır takımdaymış gibi oynadı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder” dedi. Bulut, büyük yıldız Mesut Özil’in transferi nedeniyle de yönetime teşekkür etti. Ligde ilk devreyi geride bıraktıklarına değinen başarılı çalıştırıcı, “Benim planlarıma göre 5-6 puan daha fazla alabilirdik ama olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip, istediğimiz hedefe ulaşırız” dedi.

‘Bekleyip görün!’

Son olarak Mesut Özil’e değinen Erol Bulut, “Eski takımında uzun süre oynamadı ama istediğimiz seviyeye getirip en kısa zamanda aramıza katacağız” dedi. Bulut, “Mesut, Galatasaray derbisine yetişir mi?” sorusuna, “Bekleyip görün” yanıtını verdi.



