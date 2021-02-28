Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Abdullah hocayla 3 yıl birlikte çalıştık ve şu an karşı karşıyayız. İki takım da galip gelmek istiyor. Detaylar galip geleni belli edecek diye düşünüyorum. Taktik bir oyun olacak. Dersimize çalıştık. İstekli ve güzel oynayan bir takım sahada olmasını umuyorum.

Kadrodaki değişiklikleri kendi ekibimizle taptığımız değerlendirme sonucunda yaptık. Umarım istediğimizi alırız.