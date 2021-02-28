Erol Bulut'tan ilk 11'deki değişikliklerle ilgili açıklama
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçı öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi. Kadrodaki değişiklikler konusunda sorulan soruya üstü kapalı cevap veren Bulut, "Detaylar galip geleni belli edecek diye düşünüyorum. Taktik bir oyun olacak. Dersimize çalıştık. Kadrodaki değişiklikleri kendi ekibimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda yaptık. Umarım istediğimizi alırız. " dedi.
Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Abdullah hocayla 3 yıl birlikte çalıştık ve şu an karşı karşıyayız. İki takım da galip gelmek istiyor. Detaylar galip geleni belli edecek diye düşünüyorum. Taktik bir oyun olacak. Dersimize çalıştık. İstekli ve güzel oynayan bir takım sahada olmasını umuyorum.
Kadrodaki değişiklikleri kendi ekibimizle taptığımız değerlendirme sonucunda yaptık. Umarım istediğimizi alırız.