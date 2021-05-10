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Erol Bulut'tan Gaziantep FK açıklaması

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep FK haberleri hakkında konuştu. Genç teknik adam, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 17:02 Son Güncelleme:
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Erol Bulut'tan Gaziantep FK açıklaması

Erol Bulut, transfer iddialarına yanıt verdi. Yerel basında yer alan Gaziantep FK haberlerine açıklık getiren Bulut, kararını sezon sonunda vereceğini söyledi.

Bulut, "Sezonun tamamlanmasını bekliyorum. Yurtiçi ve dışından gelecek teklifleri değerlendirerek geleceğimle ilgili kararı o zaman vereceğim." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut'un adı Yunanistan ligi temsilcilerinden AEK ile de anılıyor. 

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.

Kaynak: Ntv Spor


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