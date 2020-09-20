Teknik ekibin bu akşam Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçını izleyeceği öğrenildi. Maç esnasında tüm pozisyonlar incelemeye alınacak ve detaylı rapor çıkartılacak. Genç hoca hafta içindeki idmanlarda da Aslan'ın güçlü ve zayıf yönlerini öğrencilerine aktaracak.

SAMANDIRA'DA KEYİFLER YERİNDE

Rize deplasmanından galibiyetle dönen Sarı-Lacivertli ekipte cezalı futbolcu olmaması ve tüm sakat oyuncuların takıma dönmesi, teknik heyeti bir hayli mutlu etti. Eksiksiz çalışan Kanarya krtiik maçın son provasını bugün yapacak. Erol Bulut'un öğrencileri akşam saatlerinde ise Samandıra'da kampa girerek, maç saatini beklemeye başlayacak.

MAME THIAM'DA SORUN YOK

Hafta içinde gıda zehirlenmesi nedeniyle 1 gün idmanlara çıkmayan Mame Thiam, dün yapılan çalışmada yer aldı. Sezon öncesi hazırlık maçlarının golcüsü, bu dönemde büyük sükse yapmış, ilk 11 biletini kapmıştı. Çaykur Rizespor deplasmanında Frey ile çift forvet oynayan Senegalli yıldızın, Hatay mücadelesinde de 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Başarılı oyuncu yarın Sarı-Lacivertli formayla ligdeki ilk golünü atmayı hedefliyor.