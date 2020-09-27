Golsüz berabere biten Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yaptık kazanmak için. Gol pozisyonlarına da yeterince girdik, sadece son vuruşlarda biraz konsantre olup topu ağlarla buluşturabilirdik. Genel anlamda güzel maç olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen arkadaşlar iyi performans gösterdi. 11'de oynayan 7 futbolcumuz var, o yüzden performanstan memnunum. Yakaladığımız pozisyonları daha net değerlendirmek lazım. Biraz daha arayış içerisindeyiz orada. Kanatta, merkezde kimi değerlendirebiliriz, bakıyoruz" dedi.

Samatta'nın yeni geldiğini ve onun da merkezde yerini alacağını ifaden eden Bulut, "Yanında, sağında, solunda kim oynar, çalışıyoruz. Milli aradan sonra daha iyi olacağız. Kafamdaki 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Transferleri yapıyoruz, bugün yeni transferimiz Samatta oyuna girdi. Şu an biraz arayış içindeyiz, kanatlarda kimleri oynatacağız, kimi birlikte sahaya süreceğiz, yan yana oynatacağız. Biraz onun için arayış içindeyiz, uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Son maçlara baktığımızda, bugün daha güzel görüntüler vardı gol yollarında. Sadece söylediğim gibi, son vuruşlarda biraz eksik kaldık, o da futbolcular birbirini daha iyi tanıdığında daha iyi görüntü sergileyeceğiz. Ozanı tebrik ediyorum, bugün zaten çok iyi maç oynadı. Hedefimiz zaten, rakibin sol tarafını kapatıp, Luyindama'ya yönlendirmekti. Ozan'ın da ona baskı yapmasını istemiştik, bunu çok iyi yaptı" dedi.