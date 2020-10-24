Başarılı teknik adamın Trabzonspor maçı öncesinde en büyük endişesi, takımının rehavete kapılması. Erol Bulut bunu önlemek için her idmanda öğrencilerine uyarı üstüne uyarı yapıyor.

45 yaşındaki çalıştırıcı, dün takıma yaptığı konuşmada, “İyi bir seri yakaladık ve bunu Trabzonspor karşısında devam ettirmeliyiz. Rakibimizin içinde bulunduğu durum kimseyi yanıltmasın. Aman dikkat, favori gösterildiğimiz için gevşemeyelim. Onlar da bizle oynayacakları maça çıkış fırsatı olarak bakıyor. Bu nedenle tüm kozlarını oynayacaklar. Rakibi küçümsemeden, havaya girmeden mücadelemizi verip kazanarak yolumuza devam edelim” ifadelerini kullandı.



