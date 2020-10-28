Erol Bulut, futbolculuk döneminde yıllarını geçirdiği Yunan medyasına açıklamalarda bulundu. Sport24’e konuşan başarılı çalıştırıcı, Alanyaspor’da yaptıkları sayesinde kendisine Fenerbahçe’nin kapılarının açıldığını söyledi. 45 yaşındaki teknik adam, PAOK’tan alınmasını ısrarla istediği Dimitris Pelkas’la ilgili olarak, “Ona sahip olduğum için mutluyum. Pelkas tam da benim aradığım oyuncu. Hem kanatta hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Benim hücumdaki jokerim. Emre Belözoğlu, bu transferi 2 saatte bitirdi” ifadelerini kullandı.

‘Bakasetas’ı seviyorum’

Bakasetas’a da bir parantez açan Bulut, “Açıkçası hem Bakasetas’a hem de Pelkas’a sahip olmak isterdim. Bakasetas’ın Pelkas’ın transferiyle bir ilgisi yok. İkisi birbirinden farklı oyuncular. Alanyaspor ile anlaşma sağlayamadık. Bakasetas en sevdiğim oyunculardan biri, yeniden birlikte olup olmayacağımızı zaman gösterecek” dedi.

‘Formanın sahibi yok!’

Bulut, çok sayıda transfer yaptıklarının altını çizerek, “Sisteme uyum sağlamak zaman alacak ancak çok tecrübeli oyuncularımız var. Kesinlikle formanın sahibi olan biri yok, herkes formayı alabilir” değerlendirmesinde bulundu. Yunan Ligi’ni çok yakından takip ettiğini söyleyen genç çalıştırıcı, “Türkiye Ligi’ne çok benziyor. Oradan başka transfer yapabilir miyim zaman gösterecek. Birçok oyuncu hakkında fikrim var” diye konuştu.



