Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, TRT Spor instagram canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. " diyerek sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

"EN BEĞENDİĞİM TEKNİK ADAM..."

45 yaşındaki çalıştırıcı, en beğendiği teknik adamı da şu ifadelerle dile getirdi: Simeone ile çok kıyaslıyorlar. Simeone ile aynı tarz oynadığımızı düşünmüyorum. Benim de tabii ki var. En beğendiğim teknik direktörlerden birisi Massimiliano Allegri.