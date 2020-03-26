Erol Bulut’tan Fenerbahçe’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip coronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tip coronavirüs bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takımı oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.