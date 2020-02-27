Fenerbahçe’de teknik direktörlük için adı en fazla geçen yerli isim Erol Bulut. Aytemiz Alanyaspor ile başarılı bir sezon geçiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili konuştu.

Dün Alanyaspor’un idmanının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Erol Bulut, “Bu konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Halihazırda Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörüyüm. O yüzden ben buradaki işime konsantre oluyorum. Yazılan, çizilenlere kulak asmıyorum. Önemli olan burada benim şu anki takımımla neler başarabileceğim” dedi.