Fenerbahçe, Sivas Belediyespor karşısına beklendiği gibi çok farklı bir kadroyla çıktı. Erol Bulut, Gökhan ve Nazım’ın yokluğunda Karagümrük ile oynanan hazırlık mücadelesinin yıldızı Serhat Ahmetoğlu yerine altyapıdan bir başka isme, Uğur Kaan Yıldız’a görev verdi. Uğur sağ bek olsa da rakip hücuma gelemeyince daha çok önde oynadı. Stoperde Sadık’ın yanında Serdar görev aldı. Gençlerbirliği karşısında yedek başlayan Caner Erkin, Ozan Tufan, Thiam ve Mbwana Samatta gibi 11’in gediklileri de dünkü maçta görev aldı. Başkent’te ilk kez 11’de süre alıp, ilk gol sevincini yaşayan Mert Hakan Yandaş da Bulut’un form verdiği isimlerden biriydi. Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz ise uzun bir aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı. Ferdi yakaladığı şansı çok iyi kullandı ve ilk 2 golün asistini yaparak yıldızlaştı.