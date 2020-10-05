Fenerbahçe'nin yeni yıldızlarından biri olacak Diego Perotti, kendisini Fenerbahçeli yapacak imzayı transfer sezonunun son gününde yani bugün atacak. Perotti ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalanacak. İtalyan temsilcisi Roma’dan herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden alınacak 32 yaşındaki futbolcunun, bonuslar hariç yıllık maaşının da 2.5 milyon Euro olacağı belirtildi.

Özel çalışma programı hazır

Teknik direktör Erol Bulut, tıpkı son transferlerinden Papiss Cisse gibi Diego Perotti’ye de özel bir çalışma programı uygulayacak. İtalyan ekibi Roma’da kadroda düşünülmediği için takım idmanlarından uzak kalan Perotti için teknik ekip, tüm hazırlıklarını yaptı.

Arjantinli oyuncunun fiziki anlamda eksik yönleri, Milli arada hızlıca giderilecek ve 2-3 hafta içerisinde de hazır hale gelmesi sağlanacak.