Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçında ilk karşılaşmayı 2-0 kazanan Alanyaspor Galatasaray deplasmanına konuk olurken, güney ekibinde teknik direktör Erol Bulut, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin alışık olmadığı bir açıklama!

Kısa konuşan Bulut, "13 günde 5. maçımızı oynayacağız. Çalışmaları sezon başında buna yönelik yapıyorsunuz. Futbolcularım zaten bu yarışa hazır. Fiziksel olarak bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." derken, adeta senelerdir 3 günde bir maç yapmanın zorluğuna işaret eden, fikstür konusunda sürekli mağduriyet içinde olduklarını belirten birçok teknik adama ders verdi.



