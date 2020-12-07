Erol Bulut, kendileri adına güzel bir maçı geride bıraktıklarını söyledi. 45 yaşındaki teknik adam, “2-0 galip geldik. İlk yarıda bir iki pozisyonumuz daha vardı ama değerlendiremedik. İkinci devrede 40 dakika 10 kişiyle mücadele etmek zorunda kaldık. Yediğimiz bir kırmızı kart var, kimse neden çıktığını anlamadı” diye konuştu.

Bulut, maçın 8 dakika uzadığına dikkat çekerek, “Ben aslında 16 dakika bekliyordum! Bize 8 nasipmiş” dedi. Başarılı teknik adam, hakemle ilgili fazla konuşmak istemediğini, genç hakemlere daha fazla inanılması gerektiğini söyledi.

‘Allah’tan VAR varmış’

Altay Bayındır’a ayrı bir parantez açan Erol Bulut, “Performansı mükemmeldi. Kalesine gelen bütün pozisyonları en iyi şekilde kurtardı. Diğer futbolcuları da unutmamamız lazım. Tüm takım çok iyi mücadele gösterdi. Özellikle ikinci yarıda bir kişi eksik kaldıktan sonra... İkinci penaltı kararında Allah’tan VAR varmış. Hakem bu sayede hatasını düzeltti” diye konuştu. Bulut son olarak çalışkanlıkları ve galibiyete olan inançlarından dolayı tüm takımını tebrik etti.