Erol Bulut’tan 2 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son lig maçı olan Gençlerbirliği müsabakasının kadrosundan 2 değişiklik yaparak Beşiktaş maçı 11’ni belirledi. Geçtiğimiz hafta Ankara deplasmanında 11’de mücadeleye başlayan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, derbide yedek soyunurken, bu ikilinin yerine formayı geçen hafta sağ bekte oyuna başlayan Lemos ve Ozan Tufan aldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta yedek soyunan Caner Erkin, derbide de kulübede maça başlarken, hafta içi sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ise 11’de müsabakaya çıktı.

Korona virüs testi pozitif çıkan Valencia’nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun, Samatta, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş’ün yokluğunda teknik direktör Erol Bulut, derbiye; kalede Altay, savunmada Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, orta alanda Sosa, Gustavo, Pertotti, Pelkas, Ozan ve ilerde de Cisse 11 ile çıktı.

Güven Mert Ercan