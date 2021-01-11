Erol Bulut'a tepki gösteren Sinan Gümüş'ten son dakika paylaşımı
Erzurumspor deplasmanında 1 gol ve 1 asist yapan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Sinan Gümüş, 63. dakikada oyundan alınmasına sinirlenmiş ve teknik patron Erol Bulut'a tepki göstermişti. Alınan galibiyette kritik rol oynayan 26 yaşındaki oyuncunun maç sonu yaptığı paylaşım olayın tatlıya bağlandığı şeklinde yorumlandı.
Süper Lig’in 18. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Pelkas ve Sinan Gümüş'ün golleriyle skora gitti. Sarı Lacivertli ekip, 3 farklı galibiyetle 90 dakikayı tamamlarken, Sinan Gümüş'ün oyundan alınmasına tepki göstermesi gündeme oturdu. Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu, 63. dakikada yerini Valencia'ya bıraktı. Değişiklik tabelasında numarasını gören Sinan, değişiklikten memnun olmadığını belirtti ve karara sinirlendi.
Yedek kulübesinin önünde teknik direktörü Erol Bulut tarafından sakinleştirilen Sinan, maç sonu kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Pelkas'la yaşadığı gol sevincini paylaşan başarılı isim, 'nazar boncuğu' emojisi ekleyerek görseli takipçileriyle paylaştı. Bu kare, değişiklik sonrası yaşanan gerginliğin tatlıya bağlanması olarak yorumlandı.