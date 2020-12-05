Erol Bulut: Yeni dönem başlatacağız

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde hem mağlubiyet yaşadı hem de sakatlanan Ademi, Perotti ve Lemos ile cezalı Gustavo’yu kaybetti. Sarı-Lacivertliler, hafta boyunca bu yenilginin izlerini ortadan kaldırmaya çalıştı. Teknik direktör Erol Bulut, “Oyuncularımızın kafalarında oluşan olumsuz düşünceleri mümkün olduğu kadar silmek için uğraştık. Bu konuda ne kadar başarılı olduğumuzu Denizlispor maçında test edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Çok önemli maç’

45 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Erol Bulut, “İnanıyorum ki Denizli deplasmanında galip geleceğiz ve yeni bir seri başlatıp, yeni bir döneme gireceğiz. Bu süreçte, ilk yarının sonuna kadar istediğimiz sonuçları alacağımız konusunda takımıma güveniyorum” diye konuştu.

‘Maç maç ilerleyeceğiz’

Bulut, maç maç ilerlemeye çalışacaklarını söyledi. Başarılı teknik adam, “Her karşılaşmayı ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bizim için en önemli maç, oynayacağımız bir sonraki maçtır. Bu şekilde ilerleyerek hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Yusuf Dursun