Erol Bulut: Yayıncı kuruluşun adil olması gerektiğini düşünüyoruz

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Erzurumspor'un konuğu olacak. Kritik maç öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut önemli açıklamalarda bulunurken, yayıncı kuruluş beIN Sports'a sitem etti.

İşte Erol Bulut'un maç öncesi açıklamaları:

Fenerbahçe camiası olarak yayıncı kuruluşun adil olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunu hiçbir alanda göremiyoruz. Burada şu an mecburiyetten çıkıp konuşuyorum. Gelecekte daha âdil ve tarafsız bir ilerleme olmasını istiyoruz. Bu durum bizi üzüyor.









Neler yaşanmıştı?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, 18. haftada oynanan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının yayını sırasında ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe aleyhine tezahüratların yer alması nedeniyle özür metni yayımladı.

Fenerbahçe'den sert tepki

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması nedeniyle yayıncı kuruluş beIN Sports'a çok sert tepki gösterdi.







