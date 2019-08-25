Erol Bulut: Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik

Süper Lig'in 2'nci haftasında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut maçın ardından yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçını kazanmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın kolay olmadığını belirten Bulut, "İlk yarı 1-0 öne geçtik ama pozisyonlarda acele ettik ve bunun neticesinde de kaptırdığımız bir topla kontra ataktan gol yedik. Zaten Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik. 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık." ifadesini kullandı.

Ligdeki ikinci maçlarında da galip gelerek yollarına devam ettiklerini anlatan Bulut, galibiyetlerde herkesin mutlu ve neşeli olduğunu ifade etti. Ancak 4-1 galibiyete rağmen ufak tefek hataları görmeleri gerektiğini de kaydeden Bulut, "Çünkü her hafta üzerine koymamız gerekiyor daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam ederiz." diye konuştu.

Sahalarında yaptıkları maçın futbol oynamaya çok elverişli olduğunu aktaran Bulut, "Yaşımız 44 olmazsa biz de oynardık. Taraftar da muhteşemdi. 1-1 olunca da takımı desteklediler. Takımın 12. oyuncusu oldular. İnşallah bu şekilde devam ederiz." dedi.

Gazetecilerin haftaya eski takımıyla yapacağı maçı hatırlatması üzerine Bulut, Malatya’da 2 yıl çok güzel bir süreç geçirdiğini belirtti. Başarılı bir 2 sezondan sonra bu karşılaşmada biraz duygusallık yaşayacağını aktaran Bulut, "Sonuçta şuan Alanyaspor için çalışıyoruz. Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız. İnşallah haftaya oraya gittiğimizde mutlu bir şekilde döneriz." değerlendirmesinde bulundu.