Erol Bulut: VAR çizgileri bize nedense değişik çiziliyor!

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Oyunun geneline baktığımızda daha çok pozisyona giren bizdik. İlk yarıda Samatta'nın kafası şansa Muslera'nın eline çarptı. İkinci yarıda da ilk kaleyi tutan topları gol oldu.

Biz de gol bulduk ama ofsayt mı değil mi, bilmiyorum. Ucu ucuna bir pozisyon... Zaten bizim bu tür pozisyonlarımızda çizgiler bir garip, değişik çiziliyor bizim için! Cisse'nin bir penaltı beklediğimiz pozisyon vardı. Bakmak lazım.

İkinci yarı baskılı oynayan, topla oynayan bizdik. İkinci yarıda Sinan, Cisse ve Mesut'la hücuma destek olmak istedik ama orta sahada mücadele gücümüz azaldı.







