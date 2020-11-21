Erol Bulut: Tüm futbolcular hazır olmak zorunda!

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Kesinlikle kazanmak istediğimiz bir maçtı. Milli aralardan sonraki maçlar her zaman zordur. Bugün de aslında tam anlamıyla istediğimiz performansı sergileyemedik. Ama güzel bir şey şu ki, yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Rakibi de çok net olmasa da pozisyon verdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmeliyiz. Rakibe bu kadar izin vermemeliyiz. 25 futbolcumuz var. Hepsi hazır olmalı ve şanslarını değerlendirmeliler. Bu hafta bu ilk 11 vardı, haftaya bambaşka da olabilir. Zaten sürekli maç oynayacağız. Sakatlıklar olacak, kart cezalıları olacak. Dolayısıyla hepsi hazır olmak zorunda...







