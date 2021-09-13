Erol Bulut: Topun bizde daha fazla kalması gerekiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, takımın savunma anlamında üzerine düşeni yaptığını ancak, topun daha uzun süre kontrol altında olması gerektiğini söyledi.

Son maçlara bakıldığında üst düzey bir performans sergilendiğini anlatan Bulut, "Önemli bir maçtı ve kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. İstediğimiz gibi 3 puanı aldık. Son maçlara baktığımızda üstün oynayan bir takım vardı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık. İlk ve ikinci yarının sonlarında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Futbolcularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum. Oyun anlamında kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Defans anlamında evet iyi işler yapıyoruz ama hücum anlamında topun biraz daha bizde kalması gerekiyor. Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk 3 maçımızı 5'li sistemde oynadık, bugün ise ilk kez 4'lü sistemde oynadık. Aldığımız 3 puan var o bizi mutlu ediyor" dedi.

DHA