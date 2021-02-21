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Erol Bulut: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından 90 dakikayı değerlendirdi. Sözlerine erken gol yedikleri için çok daha fazla efor göstermeleri gerektiğini söyleyerek başlayan Bulut taraftarlarından özür dilediklerini belirtti ve " Kazanmamız gerekiyordu. Bir rakibimiz kazandı, diğeri bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde 15 hafta var. Telafi edecek güçteyiz. " dedi.

21 Şubat 2021, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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Erol Bulut: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde: 

Sonuca baktığımızda 3 puan kaybettik. Kazanmamız gerekiyordu. Bir rakibimiz kazandı, diğeri bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde 15 hafta var. Telafi edecek güçteyiz. Buna Trabzonspor maçıyla başlamalıyız. Oyun yüzde olarak bizdeydi ama gol atmadığınızda bu, hiçbir şey ifade etmiyor. 

Gol yedikten sonra daha çok efor sarf etmek gerekiyor. İyi kapandılar. Zemin de bozuktu, bu da oyunumuzu etkiledi. 


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