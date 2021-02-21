Erol Bulut: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Sonuca baktığımızda 3 puan kaybettik. Kazanmamız gerekiyordu. Bir rakibimiz kazandı, diğeri bay geçti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüzde 15 hafta var. Telafi edecek güçteyiz. Buna Trabzonspor maçıyla başlamalıyız. Oyun yüzde olarak bizdeydi ama gol atmadığınızda bu, hiçbir şey ifade etmiyor.

Gol yedikten sonra daha çok efor sarf etmek gerekiyor. İyi kapandılar. Zemin de bozuktu, bu da oyunumuzu etkiledi.











