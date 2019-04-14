Erol Bulut: Takım olarak bugün ürettik ama topu kaleye sokamadık

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maça 3 puan için çıktıklarını ifade ederek, “Maça iyi başladık. İstediğimiz gibi başladık. Rakip duran toptan golü buldu. İlk 45 dakika her şey istediğimiz gibi oldu. Penaltılar bulduk, boş kaleye atamadık. Böyle maçlarda yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman kazanamıyorsunuz. Biz de maalesef berabere kaldık. Takım olarak bugün ürettik ama topu kaleye sokamadık. Ama biz yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.