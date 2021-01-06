Erol Bulut soyunma odasından fotoğraf neden paylaşmıyor?

Arka arkaya 2 maçını kazanarak zirve yarışından kopmayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Ancak teknik direktör Erol Bulut ve kurmaylarının sezon başından bu yana gelenek haline getirdikleri galibiyet pozunu son iki maçta vermemesi dikkat çekti.

Soyunma odasından birlik mesajı

Bu sezon Fenerbahçe'de alınan her galibiyetin ardından teknik heyet soyunma odasında topluca poz verip bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşırdı.

Başakşehir ve Kasımpaşa maçları sonrası paylaşmadı

'Tebrikler takım' etiketi ile paylaşılan karede Erol Bulut başta olmak üzere yardımcıları Mehmet Yozgatlı, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio; İdari Menajer Volkan Ballı, İdari Koordinatör Selçuk Şahin ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu da yer alırdı. Adeta sarı-lacivertli takımda klasikleşen bu galibiyet pozu kazanılan Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarından sonra gerçekleşmedi.

Erol Bulut, taraftar ve medyaya kırgın mı?

Teknik Direktör Erol Bulut ise kendisi için dönüm noktası olarak gösterilen Başakşehir maçı sonrası taraftarlara kırgın olduğunu ima etmişti.

Erol Bulut ne demişti?

Genç teknik adam, alınan kritik galibiyetin ardından,"Zor bir süreçten geçtik. Taraftarımız haklı olarak bizi ve futbolcuları eleştirdi. Medyadaki cümleleri ağzıma almak istemiyorum. Yeterince söz ve küfür işittik. Yeni kurulan bir takım. Zaman alıyor. Bizde bu zaman biraz uzadı. Bizi destekleyen ve desteklemeyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı. (Ajansspor)