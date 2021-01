Erol Bulut: Soğuk etkiledi

Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalan ve 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Bulut, "3 puan almak isterdik, 1 puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele hele böyle zor bir deplasmanda, Sivasspor’a karşı. Soğuğun ilk 20-25 dakika bizi etkilediğini düşünüyorum. Alışma süresi biraz sürdü. Tabii eksiklerimiz bir hayli var. Onların da yokluğunu hissettik. Sakatlarımızdan iğne ile gelenler oldu, Sosa gibi. İlk maçına bugün kaç hafta sonra çıktı. Yarım saat oynadı. Ama benim her zaman söylediğim gibi, hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımız zaman her maçı kazanmak için çıkıyoruz" dedi.

'Mesut kısa sürede katılacak'

Genç teknik adam Mesut Özil'in ne zaman takıma katılacağı sorusuna, "Karantina süreci var. Aramıza en kısa zamanda katılacaktır. Karantinadan dolayı 10-12 gün çalışamadı. Aramıza girdiğinde 15-16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Ama İngiltere’de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini sahada, aramızda inşallah göreceğiz" ifadesini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in hocası Ankaragücü maçında olduğu gibi Sivas'ta da yayıncı kuruluşa yönelik protestolarının sürmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: Maçtan önce olsun, maçtan sonra olsun yayıncı kuruluşa flaşta konuştuğumuz anların hiçbiri yayınlanmıyor. Fenerbahçe camiasına yanlış yapılan olaylar var. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bi şekilde devam edecek."