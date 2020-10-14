Erol Bulut: Şampiyonluk sahada kazanılır

“Fenerbahçe’nin bu sezon ideal 11’i olmayacak, Fenerbahçe’nin 11’i olacak! Uzun lig periyodunda duruma ve maça göre oyuncular değişecek. Geniş bir kadromuz var ama hepsinin sağlam, sağlıklı ve güçlü olması lazım.” “Uzun lig maratonunda herkese formayı verebilirim. İsteyen formayı alır. Aramıza yeni oyuncular katıldı, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Birlikte oynama pratiğini bulmalıyız.” “Şimdiden şampiyonluğun favorisi ilan edilmemiz çok yanlış. 2 hafta önce Galatasaray’ı şampiyon ilan ediyorlardı, ne oldu? Futbol sahada oynanır, şampiyonluk da sahada kazanılır.”

‘Ozan’ın yılı olacak’

“İstanbulspor maçında 4-1-3-2’yi, sonra da 3-5-2’yi denedim. Sonra klasik 4-2-3-1’e geçtim. Geçiş oyunundaki sürelere baktık. Maçına göre çift forvetli sistemi deneyebiliriz.” “Ozan Tufan’ı satmayı düşünmedik. Bizim için değerli. Yetenekleri çok fazla. Onu ön tarafta oyun bozarken, dripling yaparken görüyorum. 10 numarada görev verdik. Klasik 10 numara değil, iş bitiren 10 numara. Bu sezon Ozan’ın yılı olacak.” “Vedat Muriç’i de satmayı düşünmüyorduk. Ancak öyle bir teklif geldi ki kulübün de menfaatlerini düşünerek satmak zorunda kaldık.”

‘Ömer Faruk kalmalı’

“Ömer Faruk ile geleceği hakkında uzun bir konuşma yaptım. Üst düzey oyuncu olması için 2-3 sene daha burada kalması gerektiğini söyledim. Oynaması için yaşı önemli değil, yeter ki futbola konsantre olsun, çalışsın.” “Cisse’yi Almanya zamanından beri biliyorum. Bazen basit pozisyonları değerlendiremez ama hiç ummadığınız zor pozisyonlarda inanılmaz goller atar.”

‘Verona’yla anlaşmıştım’

“Bakasetas ilk tercihimizdi ama olmadı. Pelkas’ı Malatya’dan beri takip edip, istiyordum. Kendisinden hücumda hemen her mevkinin alternatifi olacak bir çozüm oyuncusu olmasını bekliyoruz. Perotti’nin ise kronik sakatlığı yok.” “Verona ile anlaşmıştım. Trabzon maçından sonra Fenerbahçe ile görüştüm. Fenerbahçe’den teklif gelince her şey geri plana atıldı.”







