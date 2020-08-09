Erol Bulut, şampiyonluk için şifreyi verdi: Ben yok, biz varız!

Yeni sezonda büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına dün itibarıyla resmen başladı. Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelen Sarı-Lacivertliler, koronavirüs testinin ardından akşam saatlerinde ilk idmanını gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler’in hocası Erol Bulut da daha önce formasını giydiği takımın başında büyük başarılar hedeflediğini vurguladı.

Erol Bulut şunları söyledi:

“Her şeyi birlikte başaracağız. Camia bizden başarı bekliyor. Yılların özlemini dindirme zamanı geldi. Bunu için Başkan Ali Koç ve yönetiminin yaptığı fedakârlıklar ortada. Forma için büyük bir rekabet yaşanacak. Bu rekabette bir adım önde olan futbolcu formayı kapıp sahaya çıkacak. Başta teknik heyet olmak üzere tüm futbolcuların bu büyük camiaya özledikleri şampiyonlukları kazandıracağına inanıyorum.”

‘Bu benim hikayem…’

“Birlikten büyük bir güç doğacağını biliyorum. Bu nedenle sloganımız, ‘Hep birlikte başaracağız’ olacak. Bu benim hikayem. Çok genç yaşta bu formayı giydim. Kariyerimi başarılarla süsledim. Şimdi bunun karşılığını verme zamanı. Hikayemiz tekrar canlandı. Çünkü biz Fenerbahçe’yiz. Yine vurguluyorum ve altını çiziyorum. Ben yok, biz varız. Çünkü birlikte başaracağız.”

Yusuf Dursun