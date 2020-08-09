Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yıllarda son maçlarda yenilen şanssız goller ve yaşanan birtakım olumsuzluklar sonrası özgüven kaybı yaşayan oyuncular, Erol Bulut ile birlikte üzerlerindeki mental yorgunluğu atmaya başladı. Futbolcular yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Diğer taraftan, Fenerbahçe yönetiminin desteği ve takıma yaptığı takviyeler, tüm camiada olduğu gibi Samandıra'da da moralleri yükseltti. Camiaya 'sabırlı olun' mesajı verip, Ağustos ayı ile birlikte atacakları adımların sinyalini veren Başkan Ali Koç, 4 Ağustos itibarıyla önce teknik direktör sonra da transfer konusunda düğmeye bastı. Başkan Koç ve yönetimi, pandemi sürecinde gece gündüz yaptıkları planlama, arka arkaya görüşmeler ve çalışmalarla bir günde dört transfer açıklayarak umutları yeniden yeşertti. Camia, harcama limiti konusunda da Başkan Koç ve yönetimine tam destek veriyor.

Şampiyonluk özlemine bu sezon son vermek için yoğun çaba gösteren yönetimin gayret ve heyecanı Fenerbahçeli taraftarları da sarmış durumda. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kombineler henüz satışa çıkarılamamış olsa da, çok sayıda taraftar kulübü arayıp sembolik kombinelerin satışı için talepte bulunuyor. Yeni sezon formaları ve "Sevgi Limit Tanımaz" yazılı tişörtlere de taraftarın yoğun ilgisi var.

DHA